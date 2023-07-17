Происшествия 17 июля 2023, 08:30 Пункты временного размещения планируют открыть в Восточном Крыму Советник Крючков: открытие пунктов временного размещения планируется в Восточном Крыму РИА «Новости»

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В Восточном Крыму планируют открыть пункты временного размещения для туристов. Об этом в Telegram-канале сообщил советник главы республики Олег Крючков.

По его словам, в этих пунктах размещения будут предоставлять любую помощь и информацию об альтернативном маршруте, железнодорожном сообщении, а также работе паромной переправы.

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Он также обратил внимание, что сейчас из-за ЧП работают три пункта пропуска — Армянск, Джанкой и Перекоп.

«Просим туристов, которые выбрали альтернативный маршрут, обратить на это внимание», — добавил Крючков.

Республиканский центр управления регионов совместно с министерством курортов и туризма Крыма уже создал чат-бот для туристов. Там при необходимости можно получить актуальную и проверенную информацию об альтернативном маршруте, необходимые телефоны и узнать последние новости.

Также путешественники могут обращаться на горячую линию министерства курортов и туризма Крыма по номеру 8 (800) 511-80-18.