Происшествия 10 апреля 2023, 17:56 Пункт выдачи заказов СДЭК закрыли на востоке Москвы после разлития химикатов СДЭК проведет расследование из-за посылки с химикатами

Читать 360tv в

СДЭК планирует провести расследование, чтобы выяснить причину резкого запаха из посылки в пункте выдачи заказов на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

ЧП произошло 10 апреля в пункте выдачи заказов СДЭК на Ивантеевской улице. Сотрудники компании почувствовали резкий запах и приняли решение закрыть точку выдачи до устранения его причины.

Реклама

«Информация о том, что стало причиной появления запаха, станет доступна после проведения всестороннего расследования», — уточнили в пресс-службе.

В копании добавили, что работу пункта планируют восстановить с утра во вторник, 11 апреля, по графику.

В помещении разбилась бутылка с формалином. Людей осмотрели врачи скорой помощи. Руководитель точки выдачи рассказал «360», что произошло после разлития химикатов. По его словам, разбитую бутылку с химикатами упаковали и утилизировали.