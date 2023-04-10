10 апреля 2023, 17:56
Пункт выдачи заказов СДЭК закрыли на востоке Москвы после разлития химикатов
СДЭК проведет расследование из-за посылки с химикатами
СДЭК планирует провести расследование, чтобы выяснить причину резкого запаха из посылки в пункте выдачи заказов на востоке Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
ЧП произошло 10 апреля в пункте выдачи заказов СДЭК на Ивантеевской улице. Сотрудники компании почувствовали резкий запах и приняли решение закрыть точку выдачи до устранения его причины.
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«Информация о том, что стало причиной появления запаха, станет доступна после проведения всестороннего расследования», — уточнили в пресс-службе.
В копании добавили, что работу пункта планируют восстановить с утра во вторник, 11 апреля, по графику.
В помещении разбилась бутылка с формалином. Людей осмотрели врачи скорой помощи. Руководитель точки выдачи рассказал «360», что произошло после разлития химикатов. По его словам, разбитую бутылку с химикатами упаковали и утилизировали.
Москва 2023
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