Происшествия 04 августа 2023, 10:58 ВСУ атаковали пункт выдачи гумпомощи в Алешках Районная администрация сообщила об атаке ВСУ на пункт выдачи гумпомощи в Алешках РИА «Новости»

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Украинские военные атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках в Херсонской области. Этот город стал одним из наиболее пострадавших от наводнения после ЧП с Каховской ГЭС. Об атаке ВСУ сообщили в Telegram администрации Алешкинского муниципального округа.

В пресс-службе уточнили, что дрон ВСУ 3 августа сбросил взрывчатку в нескольких метрах от очереди жителей, которые пришли получать гумпомощь.

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«Мощный взрыв прогремел в метре от здания где выдавались продуктовые наборы и бутилированная вода. К счастью, пострадавших нет», — уточнили представители администрации.

В пресс-службе подчеркнули, что случившееся в очередной раз подтверждает, что ВСУ целенаправленно обстреливают места большого скопления людей.

«Ежедневно сотрудники Алешкинской администрации фиксируют все новые и новые разрушения, к сожалению, иногда с жертвами», — добавили в пресс-службе.