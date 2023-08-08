Происшествия 08 августа 2023, 21:05 Пункт временного размещения организовали в Астрахани для жильцов дома, где взорвался газ Telegram-канал

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Пункт временного размещения для жильцов дома в Астрахани, где взорвался газ, организовали в местной школе № 74. Об этом в Telegram-канале написал губернатор региона Игорь Бабушкин.

По информации главы области, в пострадавшем доме проживали 216 человек, в том числе 43 ребенка.

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«Организованы спальные места и питание, на месте работают медики и психологи. В ПВР уже размещено девять человек: семь взрослых и два ребенка. Никто не останется без внимания», — отметил губернатор.

Бабушкин заявил, что возникшие сложности будут решаться в индивидуальном порядке. Жильцы дома смогут в сопровождении спасателей пройти в свои квартиры и забрать документы и необходимые вещи.

Обследование дома проведут в течение суток, по его итогам специалисты примут решение о возможности возобновления подачи электро- и водоснабжения. На месте происшествия работал вице-губернатор Астраханской области Павел Паутов.

Пожар в многоквартирном доме на улице Адмирала Нахимова в Астрахани случился после взрыва газа, огонь охватил четыре квартиры. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 11:48 по московскому времени. На месте работали восемь единиц техники и более 20 человек.