ВСУ обстреляли беженцев на пропускном пункте в Брянской области

При обстреле пропускного пункта «Новые Юрковичи» в Брянской области никто не пострадал, сообщил ТАСС со ссылкой на региональное пограничное управление ФСБ России.

Минометный обстрел автомобильного пункта пропуска произошел в среду, 13 апреля. Огонь велся со стороны Украины. В момент нападения в нем находились 30 человек — украинские беженцы хотели попасть в Россию.

Людей удалось эвакуировать, пострадавших нет. Были повреждены только два автомобиля, принадлежащие беженцам.

Ранее ВСУ обстреляли колонну машин с мирными жителями в Харьковской области. Три человека были ранены, двое погибли. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил провести расследование.

В общей сложности Россия приняла больше 790 тысяч беженцев из Украины и Донбасса. Из них почти 19 тысяч человек приехали за последние сутки.