Происшествия 13 декабря 2022, 07:24 «Пункт несокрушимости» Зеленского сгорел в Киеве — видео «Страна.ua»: в Печерском районе Киева сгорела палатка для подзарядки мобильных телефонов

Читать 360tv в

В Печерском районе Киева произошел пожар — сгорела палатка для обогрева и подзарядки телефонов. Такие точки запустили по поручению президента Украины Владимира Зеленского и назвали «пунктами несокрушимости», рассказало издание «Страна.ua».

Видео с места пожара появилось в одном из городских пабликов. Очевидцы сняли сильный огонь и машины экстренных служб, который подъехали, чтобы его потушить. Telegram-канал Readovka уточнил, что причиной возгорания мог стать скачок напряжения на сетях. Информация о пострадавших не появлялась.

Реклама

Владимир Зеленский поручил открыть по Украине около четырех тысяч «пунктов несокрушимости» — палаток, в которых можно обогреться, набрать воды и зарядить телефон. Однако многие так и остались в проекте. Например, в Киеве более 100 из 530 пунктов не заработали. Публицист Иван Новоселов назвал запуск таких точек пиар-ходом киевского режима в попытке снизить уровень недовольства, а не реальным способом помочь мирным жителям.

Реклама