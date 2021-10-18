Пулеметную ленту нашли при сортировке мусора в Омске
В Омске на мусоросортировочном заводе нашли пулеметную ленту с патронами
Пулеметную ленту с боевыми патронами обнаружили в Омске. Находку сделали на заводе по переработке мусора, сообщил РЕН ТВ.
Короб с пулеметной лентой нашли на конвейерной ленте завода, расположенного в Ленинском районе города. После произошедшего предприятие приостановило работу.
Сотрудники ФСБ, МВД и МЧС прибыли на место для изучения находки. Правоохранители намерены выяснить, кто мог выкинуть боеприпасы.
Региональный оператор по ТКО «Магнит» опубликовал фотографии находки на странице в соцсети «ВКонтакте». В компании уточнили, что случай произошел на минувших выходных.
«Подобные боеприпасы строго ограничены в обороте, их не купить в магазине, и, предположительно, пулеметная лента, годная для снайперской винтовки, могла принадлежать какой-то воинской части», — сообщил региональный оператор.
Ленту заметил на конвейере один из работников до того, как она дошла до магнитов, отбирающих металл. Всех сотрудников эвакуировали из здания еще до приезда оперативных служб.
Ранее в Новосибирске два местных жителя пытались продать автомат Калашникова. В гараже у них нашли целый склад оружия.