Пулеметную ленту нашли при сортировке мусора в Омске

Пулеметную ленту с боевыми патронами обнаружили в Омске. Находку сделали на заводе по переработке мусора, сообщил РЕН ТВ.

Короб с пулеметной лентой нашли на конвейерной ленте завода, расположенного в Ленинском районе города. После произошедшего предприятие приостановило работу.

Сотрудники ФСБ, МВД и МЧС прибыли на место для изучения находки. Правоохранители намерены выяснить, кто мог выкинуть боеприпасы.

Региональный оператор по ТКО «Магнит» опубликовал фотографии находки на странице в соцсети «ВКонтакте». В компании уточнили, что случай произошел на минувших выходных.

Источник: «ВКонтакте», сообщество «Регоператор по ТКО ООО „Магнит“ в Омской области»

«Подобные боеприпасы строго ограничены в обороте, их не купить в магазине, и, предположительно, пулеметная лента, годная для снайперской винтовки, могла принадлежать какой-то воинской части», — сообщил региональный оператор.

Ленту заметил на конвейере один из работников до того, как она дошла до магнитов, отбирающих металл. Всех сотрудников эвакуировали из здания еще до приезда оперативных служб.

Ранее в Новосибирске два местных жителя пытались продать автомат Калашникова. В гараже у них нашли целый склад оружия.