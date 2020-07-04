Птицы начали массово гибнуть под Красноярском

Около 20 тушек птиц нашли на своих участках жители поселка Балахта. Об этом «360» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Ющенко.

Жители Балахты, расположенного в 150 километрах от Красноярска, нашли на своих участках тушки 18 птиц. Вороны и галки падали к ним во дворы прямо с неба.

Обеспокоенные посельчане обратились в правоохранительные органы.

«Сотрудниками полиции данное заявление от граждан было зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», — говорится в сообщении.

МВД подключило к расследованию ветеринарную службу. Специалисты забрали птиц, чтобы выяснить причины массовой гибели пернатых.

Полицейские также выясняют все детали. «Разные версии сейчас существуют», — сообщили в пресс-службе.

Местные жители рассказали, что вокруг поселка недавно орошались поля.

«Будет принято решение в соответствии с местным законодательством», — добавили в ГУ МВД.