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    04 июля 2020, 17:20

    Птицы начали массово гибнуть под Красноярском

    Алена Макаренко, Иван Степанов

    Около 20 тушек птиц нашли на своих участках жители поселка Балахта. Об этом «360» сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД России по Красноярскому краю Владимир Ющенко.

    Жители Балахты, расположенного в 150 километрах от Красноярска, нашли на своих участках тушки 18 птиц. Вороны и галки падали к ним во дворы прямо с неба.

    Обеспокоенные посельчане обратились в правоохранительные органы.

    «Сотрудниками полиции данное заявление от граждан было зарегистрировано. Сейчас проводится проверка», — говорится в сообщении.

    МВД подключило к расследованию ветеринарную службу. Специалисты забрали птиц, чтобы выяснить причины массовой гибели пернатых.

    Полицейские также выясняют все детали. «Разные версии сейчас существуют», — сообщили в пресс-службе.

    Местные жители рассказали, что вокруг поселка недавно орошались поля.

    «Будет принято решение в соответствии с местным законодательством», — добавили в ГУ МВД.