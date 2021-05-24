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    24 мая 2021, 14:48

    Птицефабрика загорелась в Подмосковье. Видео

    Алла Морген, Андрей Иванов, Василиса Андреева

    На территории птицефабрики в деревне Осеево в Московской области разгорелся пожар. По данным пресс-службы регионального МЧС, горят склады с палетами и автозапчастями. На открытой площадке огонь распространился на площади 600 «квадратов».

    «Общая площадь горения составляет 1225 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают», — уточнили в ведомстве.

    Источник в экстренных службах Подмосковья сообщил о горящем цехе площадью 50 квадратных метров. По данным собеседника, еще загорелась стена второго цеха.

    Информации о причинах ЧП пока нет. Сведений о пострадавших от МЧС не поступало.