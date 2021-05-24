Птицефабрика загорелась в Подмосковье. Видео

На территории птицефабрики в деревне Осеево в Московской области разгорелся пожар. По данным пресс-службы регионального МЧС, горят склады с палетами и автозапчастями. На открытой площадке огонь распространился на площади 600 «квадратов».

«Общая площадь горения составляет 1225 квадратных метров. Пожарно-спасательные подразделения работают», — уточнили в ведомстве. Источник в экстренных службах Подмосковья сообщил о горящем цехе площадью 50 квадратных метров. По данным собеседника, еще загорелась стена второго цеха. Информации о причинах ЧП пока нет. Сведений о пострадавших от МЧС не поступало.