Происшествия 10 апреля 2023, 18:05 Псковские таможенники обнаружили тайник с 9,5 миллиона гривен в микроавтобусе Тайник с 9,5 млн гривен нашли в микроавтобусе на таможенном посту в Псковской области РИА «Новости»

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На территории Псковской области таможенники нашли 9,5 миллиона гривен в микроавтобусе, который должен был выехать в Латвию. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Северо-Западного таможенного управления.

Транспортное средство, на котором передвигались злоумышленники, остановили на таможенном посту Бурачки для проверки.

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«Псковские таможенники обнаружили в микроавтобусе, выезжающем в Латвию, специально оборудованный тайник, наполненный пачками украинской валюты», — отметили в ведомстве.

Украинцы, по имеющимся данным, хотели вывезти из России порядка 9,5 миллиона гривен. В пересчете на доллары это 257 тысяч.

На таможне и водитель, и пассажиры микроавтобуса заявили, что подлежащих декларированию товаров и денежных средств у них нет. Однако при осмотре инспекторы при помощи спецсредств выявили подозрительные полости в багажнике. Как оказалось, в них и спрятали деньги.

Правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела о контрабанде денежных средств в особо крупном размере.