Происшествия 25 декабря 2023, 03:12 Псковские полицейские нашли школьников, закидавших снегом Вечный огонь РИА «Новости»

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Псковские полицейские нашли троих школьников, забросавших снегом Вечный огонь на площади Победы. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по области.

«Несовершеннолетние псковичи кинули в огонь несколько снежных глыб. В результате действий подростков пламя мемориала потухло.

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Личности подростков установили по камерам видеонаблюдения. Ими оказались школьники 2012 и 2013 годов рождения.

Несовершеннолетних вандалов доставили в отдел полиции, где с ними работает инспектор ПДН. Родителей подростков также вызвали. В отношении последних составят административные протоколы по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Вечный огонь зажгли заново прибывшие на место сотрудники ППС.

Ранее полицейские задержали жительницу Кургана, залившую водой Вечный огонь на Аллее Славы у обелиска в честь победы в Великой Отечественной войне.

В Москве сотрудники полиции задержали 49-летнего мужчину на Поклонной горе, который вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Также вандал повредил и раскидал возложенные венки.