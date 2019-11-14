Доктор рассказал, как вовремя распознать психопата

Макаров напомнил, что существуют сезонные обострения психических отклонений. В осеннее и весеннее время уже неблагополучное психическое здоровье часто усугубляется.

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«Эти обострения особенно отмечаются в осеннее время, причем в раннюю осень и в позднюю осень, а также в весеннее время. Это одна сторона событий. И вторая сторона событий — наша жизнь предполагает возрастающую нагрузку на нашу психику. Сегодня мало кому нужны мышцы, мало кто работает физически, но психологическая нагрузка на нас растет постоянно с каждым днем», — объяснил специалист.

Также Макаров указал, какие признаки могут насторожить и позволить предотвратить новую трагедию.

«Они меньше уделяют время обычной своей деятельности, они перестают мечтать, меньше следят за собой, они дольше стремятся оставаться в постели, они меньше общаются с другими людьми или, прямо скажем, избегают общения. Вот это такие предвестники, а потом появляется преобладающая точка зрения, что все вокруг плохо и отвратительно. И люди могут принимать необдуманные решения в отношении продолжения своей жизни и так далее», — сообщил эксперт.

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