  • Доктор рассказал, как вовремя распознать психопата

    14 ноября 2019, 21:07

    Ирина Нагайникова

    После стрельбы в колледже Благовещенска президент общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров рассказал, какие «тревожные звоночки» могут помочь предотвратить трагедию, сообщил «Царьград».
    Доктор рассказал, как вовремя распознать психопата

    Макаров напомнил, что существуют сезонные обострения психических отклонений. В осеннее и весеннее время уже неблагополучное психическое здоровье часто усугубляется.

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    «Эти обострения особенно отмечаются в осеннее время, причем в раннюю осень и в позднюю осень, а также в весеннее время. Это одна сторона событий. И вторая сторона событий — наша жизнь предполагает возрастающую нагрузку на нашу психику. Сегодня мало кому нужны мышцы, мало кто работает физически, но психологическая нагрузка на нас растет постоянно с каждым днем», — объяснил специалист.

    Также Макаров указал, какие признаки могут насторожить и позволить предотвратить новую трагедию.

    «Они меньше уделяют время обычной своей деятельности, они перестают мечтать, меньше следят за собой, они дольше стремятся оставаться в постели, они меньше общаются с другими людьми или, прямо скажем, избегают общения. Вот это такие предвестники, а потом появляется преобладающая точка зрения, что все вокруг плохо и отвратительно. И люди могут принимать необдуманные решения в отношении продолжения своей жизни и так далее», — сообщил эксперт.

    Сегодня утром Даниил Засорин пришел в колледж с оружием и открыл огонь. 19-летний юноша погиб на месте, еще трое студентов 17, 19 и 20 лет получили ранения. Один из пострадавших — в тяжелом состоянии. После прибытия наряда ДПС стрелок покончил с собой.

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