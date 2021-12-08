Психотерапевт Фомин посоветовал не поворачиваться спиной к неуравновешенным людям

Кандидат медицинских наук Евгений Фомин рассказал, как вести себя в случае встречи с неуравновешенными людьми в связи с ситуацией в МФЦ Рязанский на юго-востоке Москвы. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Специалист посоветовал не провоцировать опасных людей. По его словам, в подобных ситуациях стоит подавлять свои эмоции и не демонстрировать страх, агрессию или раздражение.

«Нельзя поворачиваться спиной к человеку, не провоцировать людей на серьезные действия, стараться спокойно. Если я служащий в каком-то месте, то не давать себе возможность проявлять негативные эмоции, которые могут зацепить других людей», — отметил он.