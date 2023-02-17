17 февраля 2023, 15:13
Психологическое состояние устроившей поножовщину школьницы из Химок улучшилось
Мама устроившей поножовщину школьницы из Химок рассказала о переживаниях дочери
Психологи стабилизировали состояние химкинской школьницы, ранившей ножом одноклассницу. Но девочка продолжает переживать за здоровье пострадавшей от ее рук. Об этом «360» рассказала мать подростка.
По ее словам, дочь постепенно приходит в себя и улучшения в ее состоянии есть. Специалисты продолжают наблюдение и стараются всячески ей помочь.
Реклама
«Уже приходит в себя. Очень переживает, надеется, что у [пострадавшей] девочки все будет в порядке», — заявила собеседница.
Реклама
Мама девочки добавила, что с родителями пострадавшей школьницы семья находится на постоянной связи.
Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее заявила, что с напавшей с ножом на одноклассницу школьницей из Химок работают психологи, чтобы оценить ее состояние и дать экспертное заключение.
Поножовщина в химкинской школе произошла 7 февраля. Девочка нанесла несколько десятков ножевых ранений однокласснице. По предварительным данным, причиной стала ссора из-за мальчика.
Пострадавшую увезли в городскую больницу, а потом на вертолете санитарной авиации перевезли в медицинский центр Люберец. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое. Подмосковные следователи завели уголовные дела о покушении на убийство ребенка и халатности руководства школы.
Школы
Химки
Поножовщины
Реклама
Реклама