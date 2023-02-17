Эксклюзив 17 февраля 2023, 15:13 Психологическое состояние устроившей поножовщину школьницы из Химок улучшилось Мама устроившей поножовщину школьницы из Химок рассказала о переживаниях дочери РИА «Новости»

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Психологи стабилизировали состояние химкинской школьницы, ранившей ножом одноклассницу. Но девочка продолжает переживать за здоровье пострадавшей от ее рук. Об этом «360» рассказала мать подростка.

По ее словам, дочь постепенно приходит в себя и улучшения в ее состоянии есть. Специалисты продолжают наблюдение и стараются всячески ей помочь.

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«Уже приходит в себя. Очень переживает, надеется, что у [пострадавшей] девочки все будет в порядке», — заявила собеседница.

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Мама девочки добавила, что с родителями пострадавшей школьницы семья находится на постоянной связи.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова ранее заявила, что с напавшей с ножом на одноклассницу школьницей из Химок работают психологи, чтобы оценить ее состояние и дать экспертное заключение.

Поножовщина в химкинской школе произошла 7 февраля. Девочка нанесла несколько десятков ножевых ранений однокласснице. По предварительным данным, причиной стала ссора из-за мальчика.

Пострадавшую увезли в городскую больницу, а потом на вертолете санитарной авиации перевезли в медицинский центр Люберец. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое. Подмосковные следователи завели уголовные дела о покушении на убийство ребенка и халатности руководства школы.