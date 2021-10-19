Психологи объяснили, почему дети нападают на школы

Психологи посчитали, что главная причина школьных расстрелов — это невнимательность взрослых к подростковым проблемам. Своими мыслями они поделились с URA.RU.

Также к фатальным ситуациям могут привести школьные конфликты, которые вовремя не проработали и замолчали.

«Психика детей и подростков не справляется самостоятельно. Представленность в СМИ подобной агрессии дает некоторый толчок к тому, чтобы другие следовали такой же модели», — написала детский психолог Ирина Таранова в материале о нападении на вуз в Перми.

Специалист отметила, что родители часто думают, что никаких серьезных проблем с психикой у их ребенка и вообще детей быть не может, а задумываться об их возможном наличии они начинают только после того, как происходит беда.

«Неразрешенные школьные конфликты (внутренние и межличностные), обиды, одиночество детей, внутренняя агрессия — это основа для выплеска этого состояния в криминальном виде. Проблема отношений в школе кричит о себе!», — высказалась экс-омбудсмен Пермского края Татьяна Марголина, призывая немедленно обратить внимание на разногласия между школьниками.

Новый случай стрельбы в школе произошел утром 18 октября в Пермском крае. Шестиклассник пришел на занятия и два раза выстрелил из ружья. Эксперты предположили, что основной причиной его агрессии могла стать травля.