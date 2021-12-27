Психолог Солдатенкова предположила диагноз вероятного убийцы жены и детей в Красноярском крае

Психолог Марина Солдатенкова считает, что мужчина, предположительно убивший жену и детей в Канске Красноярского края, мог страдать от психопатии. Об этом она рассказала Life.

По версии следствия, мужчина убил жену, с которой находился в процессе развода, и общих детей на почве ревности.

«Любое чувство нормальный здравомыслящий человек может контролировать. Вместе с ревностью может приходить обида, злость и агрессия, но мы это умеем контролировать. А здесь человек не смог проконтролировать и совершил самое страшное, завершил разом все проблемы для себя. Здесь можно говорить о психопатии как минимум, а максимум — правоохранительные органы и судмедэкспертиза должны установить, в каком он был состоянии», — сказала Солдатенкова.

Она пояснила, что в России врачи редко ставят такой диагноз, а сами люди почти никогда не обращаются за помощью. При этом заранее заподозрить психопатию у человека его близким бывает трудно.

Тело женщины, двоих детей и мужчины нашли в квартире в Канске утром 27 декабря. По версии следствия, мужчина убил свою семью, а потом наложил на себя руки.