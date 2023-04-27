Происшествия 27 апреля 2023, 17:04 Психолог Смолярчук посоветовал рассказать детям о фейках, чтобы защитить их от педофилов

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Чтобы защитить ребенка от педофилов в Интернете, важно объяснить ему, как работает система социальных сетей. Такой информацией поделилась психолог Ирина Смолярчук. Об этом сообщил Пятый канал.

По словам специалиста, стоит донести до ребенка информацию о том, что в Интернете присутствует много фейков. Дети должны понимать, что за акаунтом ребенка может скрываться злоумышленник, написало Ura.ru.

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Если же вы заметили, что ваш ребенок ведет в социальной сети беседу с педофилом, важно незамедлительно обратиться в полицию. Чтобы выявить злоумышленника, достаточно будет предъявить скриншоты переписки.