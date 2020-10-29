Психолог отреагировал на случай со спрятанным в морозильник ребенком

Доктор психологических наук, ректор Института перинатальной и репродуктивной психологии Галина Филиппова отреагировала на случай в Новосибирской области, где 14-летняя мать спрятала в морозильнике своего ребенка.

Специалист отметила, что такое происшествие возможно лишь в семьях без доверительных отношений, информирует радио «Говорит Москва».

«Если раньше было воспитание, направленное на то, что все боялись наказания за несвоевременную беременность, то теперь нам нужен другой подход, который будет воспитывать не просто половое поведение, а ценность человеческой жизни и ценность того, что эту жизнь девочка сама и создает», — подчеркнула психолог.

По словам Филипповой, эти вещи нужно объяснять и представителям взрослого поколения. Она пояснила, что проблема является комплексной. Так, ребенок смотрит на пример родителей, а потом и сам транслирует усвоенное.

Ранее сообщалось, что под Новосибирском девушка-подросток родила ребенка и положила его в морозилку, в результате чего младенец погиб. В настоящий момент детали произошедшего выясняют представители правоохранительных органов.