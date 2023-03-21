Происшествия 21 марта 2023, 23:58 Психолог Наумова заявила, что подростки, убившие собаку в Хакасии, имеют отклонения

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В Хакасии в ноябре 2022 года подростки совершили жестокое убийство собаки. Детский психолог Наталья Наумова рассказала, что эти дети, вероятно, имеют психиатрические отклонения. Об этом сообщили «Известия».

По словам специалиста, подобную жестокость дети проявляют в том случае, если с ними также жестоко обращались. Обычно в подобной ситуации дети запоминают, что правым бывает тот, кто сильнее.

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«Дети бывают жестокими за счет того, что сами подвергались жестокости, то есть, как правило, эти дети воспитывались жестокими методами — родители могли их бить», — отметила психолог.

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