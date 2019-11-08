Психически больную жительницу Тосно осудят за нападение на полицейского
Жительница Тосненского района (Ленинградская область) пойдет под суд за нападение на полицейского после того, как он сделал ей замечание. Женщина оказалась психически нездоровой. Об этом сообщило информационное агентство «Невские Новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК.
Женщины поздним вечером гуляла по поселку Тельмана, где вела себя вызывающе, приставала к прохожим и ругалась матом. Ее поведение заметил страж порядка, который попытался остановить дебоширку и отвести в отделение за хулиганство. Однако женщина несколько раз руками и ногами ударила полицейского по голове, сообщил сайт «Дни.ру».
Следователи выяснили, что женщина страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Правоохранители направили в суд уголовное дело против подозреваемой.