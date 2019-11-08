Психически больную жительницу Тосно осудят за нападение на полицейского

Женщины поздним вечером гуляла по поселку Тельмана, где вела себя вызывающе, приставала к прохожим и ругалась матом. Ее поведение заметил страж порядка, который попытался остановить дебоширку и отвести в отделение за хулиганство. Однако женщина несколько раз руками и ногами ударила полицейского по голове, сообщил сайт «Дни.ру».

Следователи выяснили, что женщина страдает психическим заболеванием и нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре. Правоохранители направили в суд уголовное дело против подозреваемой.