Женщина насильно заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы — источник | 360°

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Женщина насильно заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы — источник

Источник «360»: женщина заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы

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В Москве женщина закрыла в своей квартире на 4-м Вешняковском проезде врача и отказалась выпускать. На место вызвали полицию. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, на место вызвали полицейских отдела внутренних дел по району Рязанский ЮВАО. Правоохранители прибыли к дому 5 корпус 2.

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Источник уточнил, что женщина 50 лет, она закрыла в квартир врача и отказалась выпускать. По информации собеседника «360», она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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В Главном управлении МВД России по Москве информацию пока не прокомментировали.

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