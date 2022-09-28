Эксклюзив 28 сентября 2022, 08:20 Поделиться Telegram

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Viber Женщина насильно заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы — источник Источник «360»: женщина заперла врача в квартире на юго-востоке Москвы Телеканал «360»

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В Москве женщина закрыла в своей квартире на 4-м Вешняковском проезде врача и отказалась выпускать. На место вызвали полицию. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

По его данным, на место вызвали полицейских отдела внутренних дел по району Рязанский ЮВАО. Правоохранители прибыли к дому 5 корпус 2.

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Источник уточнил, что женщина 50 лет, она закрыла в квартир врача и отказалась выпускать. По информации собеседника «360», она состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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В Главном управлении МВД России по Москве информацию пока не прокомментировали.

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