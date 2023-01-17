17 января 2023, 15:09
Психиатрическую неотложку вызвали в «пахнущую» квартиру на севере Москвы
Жители дома на улице Куусинена в Москве вызвали неотложку из-за сильного запаха от соседки
В Москве жители пятиэтажки пожаловались на соседку, из квартиры которой сильно пахло. Женщина отказалась открывать дверь, тогда они вызвали полицию, спасателей и бригаду психиатрической неотложной помощи, рассказал источник «360».
Сначала москвичи обратились к участковому. Они рассказали, что из квартиры в доме на улице Куусинена шел сильный запах. Они знали, что хозяйка завалила ее мусором. Полицейский пришел, но женщина отказалась открывать дверь. Тогда правоохранитель вызвал спасателей и неотложку.
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Ранее на севере Москвы обнаружили другую захламленную квартиру. Женщина держала дома без воды и электричества 42 кошки и собаку.
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Волонтеры попытались увезти животных, когда она легла в больницу, но хозяйка вернулась и заперлась. Тогда спасатели выломали дверь, медики забрали ее, но в тот же день отпустили домой — женщина могла себя обслуживать.
Москва 2022
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