Психиатр рассказал, как избежать новых случаев стрельбы

Психиатр Игорь Лазарев рассказал «Ридусу», как предотвратить новые случаи стрельбы в учебных заведениях России. По его мнению, необходимо менять правила выдачи оружия.

Психиатр пояснил, что перед тем, как выдать человеку разрешение на оружие, необходимо проводить подробное патопсихологическое исследование, чтобы выявить возможные отклонения в психике.

«Сейчас сидит на прием больше 20 человек, стучатся-заходят, доктору какой-то минимум для консультации определен. Достаточно сложно бывает выявить начинающиеся психические болезни. И вопрос здесь в том, что нужно менять систему финансирования. чтобы это была не просто 15-минутная беседа. Если там возникают какие-то подозрения на расстройства личности, какие-то асоциальные черты, сниженную эмпатию, то таких людей отправляли бы на дополнительные обследования. Если им очень нужно оружие, то хотя бы работа с таким пациентом занимала несколько недель или месяц», — сказал Лазарев.