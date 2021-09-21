Психиатр объяснил разницу между казанским и пермским стрелками

Психиатр, психотерапевт Игорь Лазарев в разговоре с РИА ФАН рассказал, в чем различие между Ильназом Галявиевым и Тимуром Б. Первый устроил стрельбу в Казани, а второй, предположительно, в Пермском университете.

Лазарев пояснил, что Галявиев действовал эмоционально, у него можно заподозрить расстройства психики.

«Если в первом случае стрелявший отличался слишком психотическим поведением, демонстрировал симптомы бреда, поведение было нарушенное, то в ситуация в Перми — принципиально другая», — сказал психиатр.

Подозреваемый в произошедшем в Перми, напротив, действовал с расчетом и продумал преступление заранее. Стрелок сам отмечал, что начал планировать это еще до казанской трагедии.

«У него был четкий план. Он думал, где его можно осуществить. С учетом этой заряженности и одержимости этой идеей он обманул психиатра. Специалист заподозрил неладное и отправил его на патопсихологическое обследование, и даже там он обманул медика. Он осознанно пытался ввести в заблуждение, обмануть, чтобы осуществить эту историю жуткую», — пояснил Лазарев.