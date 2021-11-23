Психиатр объяснил, что могло стать причиной самоубийства россиянина на борту самолета из Египта

Один из пассажиров погиб на борту самолета из Египта в Самару. По предварительным данным, он покончил с собой. Клинический психолог Ирина Коржаева в разговоре с Life предположила, что могло стать причиной такого поступка.

По мнению специалиста, у мужчины могла развиться депрессия после настигнувшего его несколько лет назад инсульта.

«Скорее всего, проявился эндогенный процесс после аварии, недостаточно значительный для обнаружения и лечения, но достаточный, чтобы спровоцировать инсульт, после которого состояние усилилось. Похоже на депрессивный период эндогенного процесса, и отдых такие состояния не лечит», — сказала врач.

Тело мужчины обнаружили в кабине туалета, родственники умершего заявили, что у него были проблемы с психикой.