Психиатр дал оценку состоянию пермского стрелка

Врач-психиатр Александр Федорович в разговоре с NEWS.ru предположил мотивы пермского стрелка и оценил его психологическое состояние. Для этого он изучил пост злоумышленника в соцсети, который сейчас уже удален.

Перед совершением преступления молодой человек опубликовал пост в соцсети, в котором объяснил свои мотивы (сейчас пост удален). По мнению психиатра, из этого текста можно сделать вывод, что у стрелка не было психических заболеваний, хотя были проблемы с социумом и восприятием себя.

«Я не вижу ничего, что свидетельствовало бы о психическом расстройстве. То, что есть проблемы психологические, — однозначно, они были связаны с социумом. <…> Акт возмездия, попытка найти себя через окружающую среду», — сказал Федорович.

Он добавил, что, судя по всему, молодой человек долго и тщательно готовился к преступлению.