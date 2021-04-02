02 апреля 2021, 16:57
Психдиспансер эвакуировали в Тюмени из-за сообщения о минировании
Появилось сообщение о минирования психоневрологического диспансера в Тюмени. Сотрудников и пациентов эвакуировали. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на источник.
«В первом часу дня поступило сообщение о взрывном устройстве в здании психоневрологического диспансера на Червишевском тракте», — рассказал он.
Силовики устроили проверку. В результате никакой угрозы найдено не было. Уточняется, что это уже третий случай за последнее время ложного сообщения о минировании.