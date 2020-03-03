Психбольной во Франции взял в заложники беременную женщину и детей

Как стало известно СМИ, мужчина 1986 года рождения был известен полиции и ранее — у него психическое расстройство. Он вооружен.

«Он был арестован в прошлом году с саблей посреди улицы», — пишут местные СМИ.

Переговоры с ним ведутся уже 16 часов. Когда прибыла первая полицейская группа, захватчик выстрелил в дверь, никто не пострадал. Был установлен периметр безопасности, говорится в сообщении полиции.