Пса нашли на необитаемом острове

По информации издания, кинолог и пес-крысолов Флинт отправились на необитаемый остров по программе Operation Endurance. По ней специалисты отлавливают мышей и крыс на далеких территориях в Тихом океане.

В первый день операции Флинт испугался крупного морского льва и убежал вглубь острова.

Военный вертолет с инфракрасной камерой объявил поиски пса, однако так и не обнаружил его. Из-за нелетной погоды экипаж на два дня остановил поиски.

Кинолог не успел снять намордник с Флинта, поэтому собака голодала. Сегодня по возвращении на Кэмпбелл специалистам удалось спасти животное.