Пса нашли на необитаемом острове
Боевой вертолет новозеландского военно-морского флота обнаружил пса по кличке Флинт на острове Кэмпбелл между Новой Зеландией и Антарктидой. Животное удалось эвакуировать, сообщил «Ридус» со ссылкой на Washington Post.
По информации издания, кинолог и пес-крысолов Флинт отправились на необитаемый остров по программе Operation Endurance. По ней специалисты отлавливают мышей и крыс на далеких территориях в Тихом океане.
В первый день операции Флинт испугался крупного морского льва и убежал вглубь острова.
Военный вертолет с инфракрасной камерой объявил поиски пса, однако так и не обнаружил его. Из-за нелетной погоды экипаж на два дня остановил поиски.
Кинолог не успел снять намордник с Флинта, поэтому собака голодала. Сегодня по возвращении на Кэмпбелл специалистам удалось спасти животное.