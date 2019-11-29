  • Пса нашли на необитаемом острове

    29 ноября 2019, 12:39

    Ольга Ситникова

    Боевой вертолет новозеландского военно-морского флота обнаружил пса по кличке Флинт на острове Кэмпбелл между Новой Зеландией и Антарктидой. Животное удалось эвакуировать, сообщил «Ридус» со ссылкой на Washington Post.

    По информации издания, кинолог и пес-крысолов Флинт отправились на необитаемый остров по программе Operation Endurance. По ней специалисты отлавливают мышей и крыс на далеких территориях в Тихом океане.

    В первый день операции Флинт испугался крупного морского льва и убежал вглубь острова.

    Военный вертолет с инфракрасной камерой объявил поиски пса, однако так и не обнаружил его. Из-за нелетной погоды экипаж на два дня остановил поиски.

    Кинолог не успел снять намордник с Флинта, поэтому собака голодала. Сегодня по возвращении на Кэмпбелл специалистам удалось спасти животное.