Эксклюзив 13 июня 2023, 18:18 «Прыгнул как тигр и оттащил». Мужчина спас двухлетнюю девочку из-под колес автомобиля в Дмитрове Жительница Дмитрова рассказала, как незнакомец спас ее дочь из-под колес автомобиля Freepik

Читать 360tv в

В Дмитрове мужчина спас двухлетнюю девочку практически из-под колес автомобиля. Ее мать Марина рассказала «360», что малышка бежала к детской площадке и почти выбежала на дорогу прямо под мчавшуюся на нее машину, когда внезапно появившийся прохожий бросился к ней, схватил и потянул на себя.

По словам Марины, она вместе с семьей выходила из аптеки, у нее на руках был еще один ребенок, тоже девочка. Мать стала «что-то поправлять» младшему ребенку и на секунду отвлеклась. В это время старшая дочь пробежала между оставленными на стоянке машинами и устремилась к проезжей части.

Реклама

«Я боковым зрением вижу, что едет машина, а Маша бежит на дорогу к детской площадке. Я истерично кричу, она останавливается, смотрит на меня, и тут этот человек, которого я даже не заметила, как тигр, прыгает, хватает ее, переворачивает на себя», — вспомнила женщина.

По ее словам, девочка не успела понять, какая опасность ей грозила. Мужчина повредил руку. Мать поблагодарила его и потом связывалась с ним, предлагала чем-то помочь или хотя бы прислать денег на гостинцы детям (он отец троих детей). Однако тот отказался.

«Действительно скромный и порядочный человек», — восхитилась Марина.

Жена мужчины, Айшат, пояснила «360», что ее муж не считает себя героем.

«Муж говорит: я не для того спас, чтобы из меня какого-то героя делали. <…> Он услышал, как ее мама кричит: „Маша, машина!“, обернулся, увидел, что на девочку несется автомобиль, резко ее схватил и набок перевернулся, кувыркнулся с ней. Не понял сам, как это сделал, потому что тоже в шоке был», — рассказала она.

Айшат добавила, что ее супруг приземлился на локоть, в котором еще до этого было повреждено сухожилие, но серьезных повреждений удалось избежать.

«Рука чуть-чуть припухла, болела, а сейчас нормально, только царапина», — подытожила собеседница канала.