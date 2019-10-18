Прозванный «Джокером» дагестанец с топором объяснил, что не смотрел фильм

На допросе мужчина объяснил, что не планировал ни на кого нападать. В школе, которая находилась рядом с его домом, громко играла музыка. Когда задержанный пришел домой, то увидел, что ребенок плачет из-за громкого звука.

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Мужчина, проводивший недалеко от школы слесарные работы, взял необходимые инструменты, одел маску и решил зайти в школу, чтобы попросить сделать музыку потише. «Я не имею ничего против музыки, сам слушаю», — пояснил он.

На вопрос о том, знает ли задержанный, кто такой Джокер, и знает ли он фильм с таким названием, мужчина ответил: «Нет, не смотрел, и даже не являюсь его фанатом».

Ранее в СМИ сообщали о том, что пермскую учительницу наградили за спасение детей при нападении на школу. Наталья Шагулина отталкивала нападавших с ножами от детей, получив при этом 17 ножевых ранений.