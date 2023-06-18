Происшествия 18 июня 2023, 21:16 «Провокация со стороны третьих лиц». Бухта Балаклавы окрасилась в ярко-зеленый цвет Власти Севастополя: эксперты выясняют природу зеленого пятна в бухте Балаклавы Соцсети

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Участок воды у берегов Балаклавы окрасился в ярко-зеленый цвет. Соцсети заполнили фотографии обеспокоенных жителей. Что стало причиной этого, пока не сообщается. Сейчас на месте работают спецслужбы, которые берут пробы воды для анализа.

«Из канализационного коллектора в Балаклаве выливается нечто. Всю эту жижу затягивает в бухту. Наглядное подтверждение тому, что купаться в бухте опасно для здоровья!» — такие сообщения появились в местных пабликах.

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Ситуацию в своем Telegram-канале прокомментировал исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов. Он опроверг свои сделанные ранее предположения, что в воду мог попасть краситель для проверки утечек в канализационной системы. Горлов подчеркнул, что такие красители службы водоканала сейчас не применяют. Поэтому основная версия на данный момент — хулиганство или провокация.

«Я считаю, что это какие-то хулиганские выходки, либо провокация со стороны третьих лиц, чтобы сегодня дестабилизировать нормальное настроение жителей нашего города», — сказал Горлов.

Подробности уточняются.