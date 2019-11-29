Проводы в армию закончились поножовщиной в Домодедове

Житель дома № 26 по улице Курыжова устроил в своей квартире вечеринку с огромным количеством алкоголя по случаю ухода в армию.

Когда алкогольные напитки закончились, мужчина начал вести себя агрессивно.

«Как рассказали соседи, сначала он начал драться с друзьями, потом порезал ножом себе руку. После этого вечеринка перебралась в подъезд, где завязалась драка. Потом кто-то из мужчин его успокоил. Хочу сказать, что весь подъезд был залит кровью», — поделилась соседка призывника.

Как сообщил портал «Утро.ру», хозяина мужчину в доме с тех пор не видели, а соседям пришлось отмывать от крови пол и стены подъезда.