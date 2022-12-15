Эксклюзив 15 декабря 2022, 15:00 Проводка загорелась в ТЭЦ на юге Москвы — источник Источник «360»: на юге Москвы случился пожар в ТЭЦ

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Проводка загорелась в здании ТЭЦ на юге Москвы, рассказал источник «360» в экстренных службах. По его словам, сотрудники начали эвакуацию.

Возгорание случилось около дома 10 на Востряковском проезде.

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«Горит кабельный короб в здании, люди выходят», — рассказал собеседник «360».

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В конце ноября загорелась ТЭЦ № 9 в Перми. Пожар случился на крыше одного из цехов на территории станции. На место происшествия отправились несколько десятков спасателей.

В региональном МЧС рассказали, что причиной ЧП стали ремонтные работы. В ведомстве уточнили, что огонь распространился на площади около 100 квадратных метров. Несмотря на это, станция продолжила работу, на теплоснабжении города это никак не сказалось.

В результате пожара пострадали три человека. Они получили сильные ожоги. Когда медики прибыли на место ЧП, один из них уже находился в состоянии клинической смерти. Действия врачей не помогли спасти ему жизнь, он скончался. Остальных отправили в ожоговое отделение, они получают необходимую помощь.