Эксклюзив 11 января 2024, 17:12 «Проводится проверка». В Курской области взяли на контроль ситуацию с падением девочки под пол в школе Курское Минобразования начало проверку после падения девочки под пол в школе

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Министерство образования Курской области взяло на контроль ситуацию в Кореневской средней общеобразовательной школе № 1 имени Крохина, где девочка провалилась под пол. Об этом «360» сообщили представители Минобразования.

Школьница упала в помещении, использование которого в образовательном процессе не предполагалось.

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«Отверстие в полу является технологическим и предусмотрено для подключения разводки коммуникаций», — сообщили в Минобразования.

По данным ведомства, в результате случившегося никто не пострадал. Однако, согласно законодательству, школа должна создавать безопасные условия обучения и воспитания детей. Технологическое отверстие необходимо прикрыть люком, а доступ школьников в помещение исключить.

«В настоящее время в Кореневской школе № 1 проводится служебная проверка. Будут установлены и привлечены к ответственности лица, допустившие нарушения, а также приняты меры по исключению подобных ситуаций», — добавили в ведомстве.

В администрации Кореневского района уточнили, что претензий к подрядной организации ООО СПС, которая проводила ремонт, нет.

Один из родителей сообщил «360», что инцидент произошел после окончания каникул.

«Это в самой школе на первом этаже было. Дети вышли только в школу в начале третьей четверти», — рассказал собеседник.

По данным Telegram-канала «Осторожно, новости», ученица девятого класса провалилась под пол в учебном заведении. Родители заявили, что причиной стал плохой ремонт.

В Пермском крае девочка провалилась в сугроб и не могла выбраться оттуда около двух часов. Ребенка вытащила проходившая мимо женщина.