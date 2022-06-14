«Провода загорелись!» Сильный пожар в Раменском сняли на видео

Очевидцы сняли на видео пожар в Раменском, неподалеку от ТЦ «Апельсин». Загорелись частные сараи на улице Серова, сообщили «360» в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

«По этому адресу — возгорание сараев. Подробностей пока нет», — констатировали в региональном управлении МЧС.

На кадрах — открытый огонь и серый дым. Также на видео попала работа спасателей на месте происшествия, за которой наблюдали местные жители.