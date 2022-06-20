Провода оборвались над трамваем с пассажирами на юго-западе Москвы

Провода трамвайной контактной сети оборвались на улице Вавилова в Академическом районе российской столицы. Момент происшествия попал на видео, которое опубликовал Telegram-канал «Новости Москвы».

На опубликованных кадрах видно, что в передней части остановившегося трамвая находится несколько пассажиров. Один из раскаленных проводов с громким хлопком упал на проезжую часть, зацепив заднюю стенку трамвая. После этого в передней части общественного транспорта возникла крупная вспышка с хлопком.

В департаменте транспорта Москвы предупредили пассажиров, что из-за повреждения контактной сети временно изменили свой маршрут трамваи № 14 и 39. На линию вместо них запустили компенсационные автобусы.