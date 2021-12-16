16 декабря 2021, 13:23
Проверку школ организовали в Нефтеюганске из-за угрозы взрыва
Сотрудники полиции дежурят во всех школах Нефтеюганска из-за сообщений об угрозе взрыва. Об этом сообщило агентство URA.RU со ссылкой на пресс-службу мэрии.
Угрозы взрыва появились в одном из Telegram-каналов. Родителей призвали сохранять спокойствие.
«Организовано дежурство сотрудников ОМВД во всех образовательных учреждениях города. Нефтеюганским МОВО приближены наряды ГБР к образовательным организациям города», — говорится на сайте администрации города.
В трех школах уже провели проверку, там никаких взрывных устройств не обнаружено.