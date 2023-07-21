Происшествия 21 июля 2023, 21:14 Проверку ролика с сексом пары у мемориала в Воронеже взяли на контроль в главке СК Глава СК Бастрыкин проконтролирует проверку ролика с публичным сексом пары в Воронеже РИА «Новости»

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Главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина уведомят о результатах проверки после ЧП мемориальном комплексе Воронежа, сообщили в пресс-службе ведомства. У памятника молодая пара прилюдно занялась сексом.

«По данному факту организована процессуальная проверка, в рамках которой ситуации будет дана надлежащая правовая оценка», — указали в СК.

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Быстрыкин поручил руководству следственного управления ведомства по Воронежской области представить доклад о предварительно установленных обстоятельствах произошедшего.

Ролик, героями которого стали молодой человек и девушка, разлетелся по Сети. Пара, не обращая внимание на прохожих, занялась сексом на гранитной плите мемориала, установленного на месте братской могилы. В СК уже начали проверку.

Сексолог Александра Миллер в беседе с «360» отмечала, что у пары, возможно, нет ни моральных ценностей, ни чувства общности.