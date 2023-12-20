Происшествия 20 декабря 2023, 08:33 Проверку после обрушения расселенного дома начали в Санкт-Петербурге Прокуратура начала проверку после обрушения нежилого здания в центре Петербурга прокуратура Санкт-Петербурга

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Прокуратура в Санкт-Петербурге начала проверку после обрушения нежилого расселенного здания в центре города. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

«В Адмиралтейском районе прокуратура начала проверку в связи с обрушением шестиэтажного расселенного жилого дома по улице Гороховой», — отметили в прокуратуре.

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На месте происшествия сейчас занимаются разбором конструкций, добавили в ведомстве.

Управление МЧС по Санкт-Петербургу уточнило, что информация о пострадавших при ЧП пока что не поступала. Во время работ задействовали 38 единиц техники и около 150 спасателей.

Ранее шестиэтажный дом частично обрушился в районе Бронкс в Нью-Йорке. Здание построили еще в 1915 году, два человека во время ЧП получили травмы. По предварительным данным, их здоровью ничего не угрожает.

Также ранее стена рухнула в Москве при сносе девятиэтажного здания рядом со станцией метро «Менделеевская».