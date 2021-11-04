Проверку по факту побега осужденного из больницы в Чехове проконтролирует прокуратура Подмосковья

Прокуратура Московской области организовала проверку по факту побега осужденного за убийство мужчины из спецбольницы в Чехове. Он находился на принудительном лечении. Ход и результаты проверки поставлены на контроль. На месте происшествия сейчас находится городской прокурор Чехова Виталий Хрипунов.

Об этом ведомство сообщило в Telegram.

«Прокуратура Московской области поставила на контроль ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом, по факту побега мужчины из специализированного медицинского учреждения в городском округе Чехов», — сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Чехове из психиатрической клиники № 5 сбежал 23-летний осужденный, который находился в учреждении по решению на принудительном лечении. Предположительно, особо опасный пациент покинул больницу утром. По некоторым данным, причиной побега стал конфликт с охраной. Осужденный за убийство до сих пор не задержан.

Полицейские его ищут. Они призвали жителе Московской области не терять бдительность.