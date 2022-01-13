Проверку по факту отравления 40 школьников начали в Чувашии

В Республике Чувашия начала проверка в связи с массовым обращением учащихся школы № 16 города Новочебоксарска в медучреждения. Около 40 детей имели симптомы, характерные для отравления.

Как сообщил newizv.ru со ссылкой на информацию регионального СУ СКР, 12 января на занятия не явилось около 150 детей, а на следующий день уже 197. По словам родителей, их дети вынуждены были пропустить уроки, поскольку их тошнило, была повышенная температура, и они страдали расстройством пищеварительной системы.

Одного ребенка пришлось госпитализировать.