15 января 2021, 10:32
Проверку по факту гибели рабочего на электроподстанции начали в Ленобласти
Доследственную проверку по факту гибели рабочего на электроподстанции начали в Ломоносовском районе Ленинградской области, сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Ленинградской области.
Отмечается, что 51-летний монтажник находился на крыше подстанции. Ее высота составляет около 18 метров. Мужчина сорвался вниз и разбился насмерть. В настоящий момент следователи устанавливают причины и детали произошедшего.
Процессуальное решение будет принято после получения результатов проверки.