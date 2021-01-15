Проверку по факту гибели рабочего на электроподстанции начали в Ленобласти

Отмечается, что 51-летний монтажник находился на крыше подстанции. Ее высота составляет около 18 метров. Мужчина сорвался вниз и разбился насмерть. В настоящий момент следователи устанавливают причины и детали произошедшего.

Процессуальное решение будет принято после получения результатов проверки.