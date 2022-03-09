Проверку организовали в котельной под Архангельском после гибели рабочего

Несчастный случай произошел в котельной поселка Ширшинский Архангельской области 6 марта. Скончался 39-летний сотрудник предприятия, который проживал в Новодвинске. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на СУ СК РФ по Архангельской области и НАО.

После случившегося сотрудники ведомства организовали доследственную проверку. Старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ Светлана Тарнаева рассказала, что погибший, занимавший должность оператора, забрался на подвижную сортировочную ленту. Он планировал избавиться от образовавшегося на ней кома гранулированного древесного топлива.

«Судя по всему, они замерзли из-за недавнего похолодания, и мужчина разбивал комки для лучшего их сгорания в печи», — заявила Тарнаева.

По неосторожности мужчина споткнулся и упал прямо на цилиндрический вал для подачи щепы. Он скончался на месте. Тело обнаружили другие сотрудники организации спустя примерно полчаса после происшествия.