Проверку организовали в Амурской области после смертельной аварии с нетрезвым полицейским

Полицейский за рулем служебной машины попал в смертельную аварию в Амурской области. В результате ДТП погиб один человек и еще трое получили травмы, сообщили в областной прокуратуре.

Авария произошла 25 января вечером на автодороге «Амур» Чита — Хабаровск, неподалеку от села Базисного. Сотрудник полиции был за рулем автомобиля УАЗ и наехал на грузовик, который припарковался на обочине из-за поломки.

В машине полицейского находилась женщина-эксперт и ее сын. Пассажирка скончалась. Остальные получили травмы, их госпитализировали.

Сейчас прокуратура региона начала проверку из-за ДТП, в ходе которой необходимо будет установить обстоятельства случившегося. Также в ведомстве контролируют уголовное дело, заведенное по факту произошедшего, по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем за собой смерть человека.