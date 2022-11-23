Происшествия 23 ноября 2022, 12:19 Проверку организовали после пожара в солнечногорском хостеле Прокуратура Подмосковья сообщила о проверке после пожара в хостеле Солнечногорска

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Прокуратура Московской области организовала проверку после возгорания в хостеле деревни Дубровки городского округа Солнечногорск. Об этом сообщили в Telegram-канале надзорного ведомства.

В прокуратуре уточнили, что утром 23 ноября в трехэтажном здании на улице Аэропортовской загорелся чердак. Из горящего строения спасатели эвакуировали более 200 человек. В ведомстве отметили, что данные о пострадавших уточняются.

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На место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов. В горящем здании расположен хостел «ХотелХот».

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Появилось видео пожара в хостеле, которое сняли сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Московской области, а также кадры локализации возгорания.

Огонь охватил площадь в одну тысячу квадратных метров, позже она уменьшилась до 360 «квадратов». Пожар полыхал на третьем этаже здания. Опасность создавала тонна дизельного топлива, которая находилась в подвале строения.