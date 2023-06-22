Происшествия 22 июня 2023, 17:29 Проверку организовали после ДТП с участием трактора и курьера в Нижнем Новгороде

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Курьер попал под колеса трактора в Нижнем Новгороде. В связи с этим трудинспекция начала проверку. Об этом сообщил NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу областного ведомства.

Авария произошла вечером 21 июня на площади Свободы. По предварительным данным, трактор двигался задним ходом. В какой-то момент он сбил курьера ковшом, а после наехал ему на голову. Пострадавшего доставили в больницу.

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Происшествием заинтересовалась трудинспекция. Сейчас представители ведомства выясняют обстоятельства случившегося.