Происшествия 21 августа 2023, 23:49 Проверку организовали по факту падения беспилотника в Тверской области Правоохранители проводят проверку по факту падения БПЛА в Тверской области РИА «Новости»

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В лесу под Тверью обнаружили рухнувший беспилотник. По факту падения дрона правоохранители проводят проверку, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

БПЛА нашли в понедельник, 21 августа, в Жарковском округе. Пострадавших в результате падения беспилотника нет.

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«Правоохранительные органы проводят проверку, ситуация находится на личном контроле губернатора Игоря Рудени», — отметили в правительстве.

В Тверской области действует запрет на использование беспилотников вне зависимости от их массы.

Российская система противовоздушной обороны 21 августа сработала в нескольких регионах страны. Как сообщили в Минобороны, в небе над Белгородской областью дважды сбили украинские беспилотники самолетного типа. Пострадавших и разрушений на земле не было.

Также ранним утром 21 августа БПЛА сбили в Калужской области. Еще два дрона Система ПВО ликвидировала в Московской области средствами радиоэлектронной борьбы.