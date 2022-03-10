Проверку начали в Оренбургской области после нападения собаки на ребенка

В Оренбургской области после нападения собаки на ребенка в городе Шарлык начата проверка.

Как сообщает 56orb.ru со ссылкой на информацию СУ СКР по региону, 10-летний ребенок подвергся нападению бездомной собаки во время прогулки возле дома, в котором был в гостях. Родные отвезли ребенка в больницу, из которой после врачебного осмотра и оказания необходимой помощи он был отправлен домой.

Это происшествие заинтересовало следователей, которые сейчас устанавливают детали произошедшего. Включая действия должностных лиц, связанные с отловом, транспортировкой и содержанием бродячих животных.