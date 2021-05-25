Проверку начали в колонии под Ярославлем после видео с пикника «гуляющей братвы»

Заключенные колонии №2 в Рыбинске отметили праздник Пасхи пикником на свежем воздухе. Один из участников пикника снимал все на мобильный телефон. Видео опубликовал сайт «Ярновости».

Журналисты закрыли лица участников посиделок, но со ссылкой на источник уточнили, что среди собравшихся присутствовал Алексей Максимов по кличке Бостон. Это осужденный за вымогательство подельник криминального авторитета Шакро Молодого (Захарий Калашов).

На опубликованных кадрах видно, что осужденные в качестве шампуров используют деревянные палочки. Они поздравляют друг друга с наступившей Пасхой. Снимающий пикник оператор уточнил, что «в лагере проверка, а братва гуляет».

РИА «Новости» сообщило, что региональная прокуратура и УФСИН по Ярославской области начали проверку после публикации видео.

Официальный представитель надзорного ведомства Яна Смирнова заявила, что прокуроры оценят, как соблюдается осужденными режим в колонии, а руководство выполняет требования уголовно-исполнительного законодательства.

«При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования», — подчеркнула она.

В региональном управлении ФСИН отметили, что в колонии началась служебная проверка. В ходе нее сотрудники выяснят все обстоятельства случившегося. Если нарушения подтвердятся, то материалы передадут в следственные органы.